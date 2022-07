Domani sera avversario del Napoli alla guida dei turchi dell'Adana Demirspor, Vincenzo Montella non poteva non offrire il suo punto di vista sulla Serie A che verrà, partendo dalla 'sua' Roma: "Dybala mi piace tantissimo, farà innamorare i tifosi", ha assicurato a Sky Sport l'Aeroplanino. Prima di parlare sulle possibilità di rivincere lo scudetto da parte del Milan: "Nella scorsa stagione ha fatto cose straordinarie, ma quest'anno sarà più difficile perché la competitività si è alzata. La seconda stella comunque non è impossibile".