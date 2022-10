"Domani sarà la partita più importante del girone, siamo a un passo dagli ottavi e dobbiamo prepararci nel migliore dei modi perché troveremo un avversario che lotta e si batte fino alla fine". Henrikh Mkhitaryan ribadisce anche a Sportmediaset lo stesso concetto già espresso in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen che può regalare ai nerazzurri il pass per le gare a eliminazione diretta della Champions.

Non potete correre i rischi corsi a Firenze.

"Speriamo non succeda, il calcio è fatto di errori ma dobbiamo migliorare le cose che non dobbiamo fare. Speriamo di fare una partita perfetta".

Cosa ti può dare in più il gol di Firenze?

"Più fiducia, sicuramente. Mi può fare diventare il giocatore che voglio essere, ancora più forte, perché non sono ancora al mio massimo. Voglio essere il miglior Mkhitaryan, spero che questo gol mi dia tanta fiducia per le prossime gare".