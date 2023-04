Ai microfoni di Inter TV è il centrocampista Henrikh Mkhitaryan a commentare a caldo il match perso per 1-0 contro la Fiorentina: "Mi sento colpevole perché non ho segnato in quell'occasione che ho avuto, mi dispiace molto per il risultato finale. Abbiamo preso quel gol e poi non abbiamo creato tante occasioni per pareggiare. Credo che sia un problema psicologico, vogliamo troppo e non riusciamo ad essere concentrati. Oggi purtroppo abbiamo preso gol e non abbiamo segnato".