Negli ultimi giorni sul sito Suning.com sono spariti tutti i prodotti ufficiali a marchio FC Internazionale da anni in bella vista e con tanto di store online dedicato. Un'evoluzione sorprendente, considerando anche che l'azienda cinese, che ha con l'Inter nella famiglia Zhang la proprietà in comune, ha da sempre dedicato ampio spazio al merchandising nerazzurro, facendo del co-branding una preziosa leva di marketing. Ad oggi non è chiaro il motivo di questa inversione di tendenza (può essere un banale allestimento), nel mentre abbonderanno le speculazioni sul possibile disimpegno della famiglia Zhang dall'Inter.