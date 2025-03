Avvistati emissari dell'Inter all'U-Power Stadium di Monza, dove quest'oggi la formazione di Alessandro Nesta ha affrontato il Parma di Cristian Chivu. Secondo Calciomercato.it, la missione in Brianza era legata al monitoraggio dei progressi di Tomas Palacios, il difensore argentino ceduto in prestito ai biancorossi a gennaio, rimasto però in panchina per tutta la durata dell'incontro. Ma nel mirino dell'ambasciata interista c'erano anche due giocatori del club emiliano, vale a dire lo spagnolo Adrien Bernabé e quel Giovanni Leoni a lungo cercato la scorsa estate prima che decidesse di abbracciare la causa crociata.

Bernabé, tornato a disposizione dopo un grave infortunio, è ritenuto un'alternativa ideale a Samuele Ricci per il centrocampo del futuro: l'iberico continua ad avere tanti estimatori tra Italia ed estero, visto che in Serie A piace anche a Juventus, Milan e Torino.

