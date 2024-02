Allarme viabilità per Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 20 febbraio. La Polizia locale di Milano ha infatti comunicato di voler proseguire la mobilitazione contro la decisione del Comune di Milano di riorganizzare il corpo dei vigili urbani e di aumentare le pattuglie in servizio nelle ore notturne.

Gianmarco Aiello della Uil-Fpl Milano, come riporta Sportface.it, ha infatti spiegato che "l’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici ha scelto di proseguire la lotta con uno sciopero generale di tutti i turni ordinari di lavoro che si terrà il 20 febbraio", data della sfida tra le squadre di Inzaghi e Simeone. A questo si aggiunge anche l'assemblea fissata domenica 11 febbraio, dalle ore 16 a mezzanotte, in concomitanza con Milan-Napoli.

