Marko Arnautovic è uno degli ultimi nomi rimbalzati in chiave mercato Inter in queste ore. La notizia del possibile ritorno dell'attaccante austriaco in nerazzurro non pare però scaldare più di tanto il tecnico felsineo Sinisa Mihajlovic, che alla vigilia del match contro il Genoa non si sbilancia in conferenza stampa a precisa domanda sul destino del calciatore: "Non lo so, sicuramente ha fatto 14 gol, potrebbe anche essere vero ma non lo so. Sicuramente è un giocatore importante per noi".