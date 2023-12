Il rinnovo di contratto ormai imminente di Lautaro Martinez con l'Inter soddisfa decisamente anche Enrico Mentana, giornalista e storico tifoso nerazzurro, che ai microfoni di Tag24.it ha commentato con una battuta la notizia: "Solo un autolesionista non sarebbe felice", le sue parole a margine della fiera 'Più Libri più liberi'.

Il discorso dal singolo si sposta alla squadra di Simona Inzaghi, prima in classifica con un gioco convincente e, a detta di molti, favorita per vincere lo scudetto: "Noi più forti di tutti dopo la vittoria con il Napoli? Se fosse così, il calcio non sarebbe lo sport così affascinante che è, dobbiamo aspettare la fine", la chiosa di Mentana.

