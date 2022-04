Gary Medel non giocherà Bologna-Udinese e Bologna-Inter, sfida dell'ex in programma mercoledì 27 aprile al Dall'Ara. Il cileno, infatti, espulso nel finale rovente del match con la Juve, è stato squalificato per due turni dal Giudice sportivo che gli ha comminato in aggiunta una ammenda di 5mila euro "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Settima sanzione); per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, continuato a protestare in maniera plateale anche con gesti inequivocabili nei confronti del Direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione", le motivazioni di Gerardo Mastrandrea.