Dal ritiro di Horst, nei Paesi Bassi, l'allenatore dell'Anderlecht Felice Mazzù ha aggiornato sullo stato di salute dei suoi uomini in questi primi giorni di preparazione pre-stagionale: "Non siamo ancora pronti. È del tutto normale dopo così poco tempo insieme. Siamo ancora lontani dall'inizio della stagione pur essendo vicini alla prima partita". Nel corso della conferenza, Mazzù ha anche parlato di Sebastiano Esposito e delle aspettative in lui riposte dopo il suo arrivo all'Inter: "Le mie aspettative sono alte per tutti i giocatori. Non importa da dove vengano, il gruppo e i giocatori devono raggiungere il loro miglior livello. Questa è la mia sfida. Se ci riuscirò, allora i ragazzi sapranno mettersi in mostra".