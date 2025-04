"Ci sono due cuori che battono nel mio petto", continua a ribadire Lothar Matthäus, leggenda del calcio tedesco dal cuore diviso in due parti in occasione di questi quarti di finale di Champions League che vedono protagoniste le su due ex squadre. Intervistato da Abendzeitung, l'ex Nazionale tedesco ha aggiunto: "Ho un legame incredibile con l'Inter".

Sulle assenze del Bayern:

"Mancano quattro giocatori che sono titolari nel Bayern: Jamal Musiala, Manuel Neuer, Dayot Upamecano e Alphonso Davies, quattro grandi, ma il Bayern Monaco ha sicuramente grandi possibilità di andare avanti. In difesa l'unico titolare è Kim. E anche lui ha i suoi problemi. Se l'Inter è furba, attaccherà il Bayern Monaco. Il Bayern non ama essere pressato e non avere fiato".

Cosa dovrà fare la squadra di Kompany?

"Il Bayern deve prima segnare un gol e non subirne, poi le carte verranno rimescolate. Il Bayern ha pazienza, esperienza e anche qualità".

Su Kane?

"Spero che abbia tenuto da parte i gol per mercoledì. Forse approfitterà del momento decisivo a Milano per portare il Bayern in semifinale".

Sulle favorite:

"Barcellona favorito in Europa. Flick incarna lo stile che ha reso famoso il Barcellona. Hansi ha sempre giocato un calcio spettacolare, è impressionante".

