Compagni a padel, mai su un campo di calcio. Dopo aver vinto un match in coppia con Andriy Shevchenko, Marco Materazzi ha scherzato con la leggenda milanista, avversario di mille battaglie nei derby di Milano: "Spiega un attimo perché hai voluto giocare con me?", ha chiesto Matrix all'ucraino. Che gli ha risposto: "Perché sei bravo e abbiamo fatto una coppia vincente". A quel punto, l'ex 23 nerazzurro ha lanciato una provocazione: "Dovevi venire all'Inter, allora...". Pronta la replica di Sheva: "No, i colori non si cambiano".