Raggiunto nei giorni scorsi da FlashScore.com, Marco Materazzi ricorda la vittoria dell'Italia al Mondiale 2006 ma si sofferma ampiamente anche sul presente e sull'Inter di oggi, in particolare per quel che riguarda la corsa in Champions League: "L'anno scorso, Inter ha dimostrato di meritare la Champions League, poteva anche vincerla. La cosa positiva è che penso che l'Inter sia uscita più forte da quella partita. Penso che la squadra abbia acquisito la forza di chi sa di poter vincere con chiunque e penso che l'inizio di campionato lo abbia dimostrato", le parole di Matrix.

Il livello della Champions League, però, quest’anno è salito ancora di più: "L'Inter non deve commettere l'errore di pensare che il girone sia facile. In Europa può succedere di tutto. In passato ci sono state squadre che hanno vinto la Champions League segnando otto punti nel girone e poi sono arrivate con fiducia in finale. Ogni partita va presa sul serio, come stanno facendo loro. Lautaro Martinez e compagni sanno che sarà così". E per il campionato? "La favorita è sempre la squadra che vince lo scudetto perché acquisisce la mentalità, acquisisce la forza. "L'Inter era ancora fortissima anche due anni fa e meritava lo Scudetto. L'anno scorso ha avuto un percorso diverso, forse anche per la diversa preparazione condizionata dal Mondiale giocato a metà stagione".