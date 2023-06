"Una finale bella, quasi insperata, ma meritata. Si può dire sia la partita della vita, sai che devi fare di tutto per portarla a casa". Marco Materazzi, intervistato in esclusiva da Sportmediaset a Istanbul, parla così del traguardo raggiunto dall'Inter, domani protagonista dell'ultimo atto della Champions League contro il Manchester City.

Il City parte strafavorito, che armi ha l'Inter?

"L'ultimo mese e mezzo ha strameritato la finale, soprattutto in semifinale. In Champions ha fatto un percorso paticamente netto, al di là del Bayern che era più avanti di noi. Pian piano è cresciuta la confidenza e la voglia di stare insieme. Poi subisce pochi gol. Loro giocano, noi non li prendiamo: sarà una bella partita".

Come si ferma Haaland?

"Si ferma gol gruppo, è devastante quello che ha fatto. L'hanno aspettato al varco in premier, è lì ha dimostrato di essere un fenomeno. Ma sarà 11 vs 11. Non va in campo la storia, se non vinceremmo noi; non va in campo i soldi, se no vincerebbero loro. Può succedere di tutto".

Chi vince?

"A me spiace che Pep abbia abbassato i toni, mi sarebbe piaciuto più sfrontato. Lui sa che siamo in agguato per fargli la testa. Loro pensano, soprattutto i tifosi famosi e non, di vincere assolutamente, quindi li aspettiamo...".