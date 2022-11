Roberto Martinez, ct della Nazionale belga, ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo dell'importanza di Romelu Lukaku per i Rode Duivels: "Sono stato molto felice quando ho visto il sorriso di Romelu dopo il gol contro il Viktoria Plzen. Perché non bisogna ignorarlo: per noi è insostituibile. Ogni nazionale ha giocatori insostituibili. Guardate l'Argentina con Messi, la Croazia con Modric, Brozovic e Kovacic, anche Spagna e Germania hanno questi giocatori. È proprio così che funziona. Per noi sono Thibault Courtois, Kevin de Bruyne e Lukaku. Se non giocano loro, dobbiamo giocare in un modo diverso. Se Lukaku non c'è, forse dovremmo giocare con più attaccanti".