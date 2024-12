Martedì 17 dicembre, presso il rinnovato palasport della Fiera di Genova, si terrà la cerimonia della decima edizione dei Gazzetta Sports Awards, una serata dove sarà premiato il meglio dello sport italiano, per la prima volta aperta al pubblico. A fare la parte del leone sarà il tennis, con Jannik Sinner che sarà riconosciuto 'Uomo dell'anno', ma ci sarà un premio anche per l’Inter del presidente Giuseppe Marotta e dell’allenatore Simone Inzaghi, che in virtù dello scudetto della doppia stella (e della Supercoppa Italiana) verrà insignita del titolo di 'Squadra dell’anno' maschile.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!