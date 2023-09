"Come società siamo molto contenti del successo ottenuto lo scorso anno, secondo me abbiamo fatto una stagione positiva. Abbiamo giocato la finale, ovviamente volevamo vincere". Lo ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, parlando ai colleghi turchi di TRT Sport, a margine dei sorteggi dei gironi di Champions andati in scena ieri a Montecarlo. "La Champions League è una grande competizione, credo che l'Inter regalerà bei ricordi in questa stagione".

In seguito, l'ad nerazzurro ha svelato anche un retroscena di mercato legato ad Hakan Calhanoglu: "Sono arrivate grandi offerte, ma per noi è un giocatore molto importante. Hakan resterà con noi anche in questa stagione e darà un contributo importante all'Inter".