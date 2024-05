Ospite d'eccezione alla festa degli Inter Club di Milano, presso lo 'Spirit de Milan', Beppe Marotta ha indicato la vittoria dell'Inter sulla Juve dello scorso 4 febbraio come quella fondamentale in chiave scudetto: "La svolta è stata la vittoria contro di loro, era un corto muso con Allegri e poi è diventato lungo! Finché la matematica non ci ha dato la certezza, c'era quell'ansia, ma non paura perché c'era consapevolezza di essere forti", le parole dell'ad riportate da Tuttomercatoweb.com.