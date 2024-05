Spazio anche alle parole di Beppe Marotta tra le pagine del libro de La Repubblica "Inter, la stella più bella", dedicato al 20esimo scudetto della storia nerazzurra: "Due stelle e la gloria eterna, per il nostro Club e il popolo nerazzurro in tutto il mondo - ha scritto l'ad varesino -. Una cavalcata magnifica, una stagione straordinaria, culminata con due stelle dorate sul petto. La vittoria dello Scudetto, il ventesimo per i nostri colori. Per il Club e i tifosi, a Milano e nel mondo. Perché l'Inter respira storia. Perché l'Inter è nella storia. Vincere il derby di Milano ci ha permesso, non solo, di proclamarci Campioni d'Italia, ma anche di conquistare la seconda stella, un traguardo storico che rimarrà per sempre nella memoria di tutti. Le due stelle dorate sul cuore dei calciatori sono motivo di grande orgoglio per noi e per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto e supportato durante la stagione, Facendoci sentire sempre a casa anche quando giocavamo in trasferta. Abbiamo raggiunto un traguardo straordinario, frutto del lavoro e del sacrificio di tante parti in gioco".

Infine, Marotta dedica un pensiero alla tifoseria, componente fondamentale per ogni successo: "Fin da inizio stagione, ha rappresentano il valore aggiunto di questa Inter, il dodicesimo uomo in campo. Perché come scrisse Desmond Morris nel suo libro "La tribù del calcio": "Il gioco del calcio senza pubblico è pari allo zero". I tifosi rappresentano per noi motivo di grande orgoglio e il loro affetto ha raggiunto la sua massima espressione durante i festeggiamenti lungo le strade di Milano: centinaia di migliaia di persone, di ogni estrazione sociale ed età diverse, unite dall'amore per i nostri colori. È stato emozionante per la proprietà, per il management e l'area tecnica, ma soprattutto per i giocatori che hanno potuto respirare e vivere da vicino l'amore di tutto il popolo nerazzurro, In questo ventesimo Scudetto, in questa seconda stella, c'è tutta l'essenza dell'Inter: questo resterà per sempre. Insieme siamo entrati nella storia e insieme continueremo a scriverla".

