"In relazione alle notizie dei media di oggi, dichiaro di non aver mai sostenuto o legittimato alcun partito, organizzazione politica o singoli politici e mi dissocio nettamente da qualsiasi punto di vista, dichiarazioni e azioni estreme, razziste o antisemite". È quanto scrive su Instagram Szymon Marciniak, arbitro designato per dirigere il 10 giugno a Istanbul la finale di Champions League tra Manchester City e Inter ed ora a rischio di essere sostituito per avere partecipato alla manifestazione di un partito di estrema destra.

