A gennaio l'Inter non correrà ai ripari tornando sul mercato, semmai programmerà la strategia in vista della prossima estate. Questo quanto risulta a Luca Marchetti di Sky Sport, che ha parlato così delle mosse della dirigenza nerazzurra all'interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "L'Inter di sicuro - per ammissione dello stesso Marotta - non farà nulla in questa sessione di mercato ma magari si preparerà alla prossima", le parole del giornalista.

