L'improvvisa partenza di Mateo Retegui obbliga il Genoa a trovare un sostituto in attacco. Sostituti che diventerebbero automaticamente due in caso di addio di Albert Gudmundsson, al momento in stand-by con la Fiorentina. Luca Marchetti, esperto di mercato e firma di Sky Sport, fa il punto della situazione inserendo nei discorsi anche Joaquin Correa: "Il Genoa intanto deve prendere una punta per sostituire Retegui - scrive il giornalista su TMW -. La lista è lunghissima, qualcuno è stato già depennato come per esempio N’Zola che andrà al Lens in prestito con diritto di riscatto, o come Kristovic che è incedibile per il Lecce. Simeone è un’idea, Pinamonti potrebbe diventarlo, Miovski dell’Aberdeen è un obiettivo, Djuric piace. Ma gli incastri potrebbero scastrarsi se il Genoa trovasse un attaccante per sostituire Gudmunsson (al quale in realtà ha già pensato di rinnovare il contratto): Cancellieri potrebbe essere un’opportunità, così come - ma soltanto a livello di suggestione visto che per il momento non ci sono stati contatti - Correa dell’Inter".

