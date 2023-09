Intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani analizza così l'avvio di stagione dell'Inter, reduce dalla sua quinta vittoria in cinque partite in Serie A: "Al di là dell'opinione sulla rosa, che secondo me è migliore di quella delle altre, nell'Inter sta funzionando veramente tutto. Non sembra avere nessun tipo di problema. E anche i numeri sono chiarissimi, ha dominato in queste prime cinque partite", ha concluso.