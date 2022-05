Raggiunto da Sky Sport a Pescara, dove è in corso l'ennesimo evento di padel che coinvolge protagonisti del mondo dello sport, il ct azzurro Roberto Mancini parla dell'ultima battaglia di campionato tra Inter e Milan per lo Scudetto: "Innanzitutto dobbiamo dire che è stato un campionato bellissimo, dove hanno lottato in tante per lo Scudetto fino a poco fa. E anche in zona salvezza ci saranno squadre che lotteranno così come per l'Europa. Non so chi vincerà, penso che il Milan sia un po' avvantaggiato per avere due risultati a disposizione. Ma le partite vanno giocate, poi chi vincerà meriterà, sia questa l'Inter o il Milan. Entrambe hanno comunque fatto un grande campionato".