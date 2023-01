Lunga intervista per Roberto Mancini alla Gazzetta dello Sport. Domande sulla nazionale, sì, ma anche sul campionato. "Chi vince lo scudetto? Questa è troppo difficile, e dopo 50 giorni di sosta anche di più. Ma il Napoli ha buone possibilità: otto punti di vantaggio e un gruppo collaudato che ha anche aggiunto due-tre giocatori forti. La sosta un vantaggio? Difficile parlare di vantaggio: erano in una condizione psicofisica straordinaria. Ma è anche vero che un momento di difficoltà in una stagione arriva sempre: magari per loro sarebbe arrivato fra novembre e dicembre".

Napoli che incontrerà tre grandi rivali a gennaio: Inter, Juventus e Roma. "Diciamo che il Napoli con tre vittorie metterebbe un’ipoteca seria - risponde il ct che poi menziona Kvaratskhelia come una delle armi più importanti dei partenopei - Mio figlio Andrea me ne aveva parlato come di un fenomeno già cinque anni fa: aveva ragione. Oggi nel calcio si sa tutto di tutti, ma quando sei forte sei forte: se non ti consentono più di fare certe cose, nei fai altre. Le inseguitrici? Sono tutte vicine fra loro e tutte in tempo per riprendere il Napoli. Però devono correre tanto e forte".