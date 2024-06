Gianluca Mancini, difensore della Roma e della Nazionale azzurra, parla ai microfoni di UEFA.com a pochi giorni dalla gara contro la Svizzera parlando dei suoi compagni di reparto chiamati a raccogliere l'eredità di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci: "Io non sono più giovane, ma Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori stanno giocando e lo stanno facendo molto bene. Poi ci sono io, Alessandro Buongiorno e Federico Gatti che siamo lì per farci trovare pronti quando il mister ci darà una possibilità o quando dovremo entrare in partita o in qualsiasi modo. Siamo un gruppo coeso e compatto".