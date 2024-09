La Champions League 2024/25 è alle porte e la prima giornata vede l'Inter affrontare il Manchester City in trasferta. Quotidiano Sportivo fornisce alcune informazioni utili per i tifosi nerazzurri desiderosi di supportare la squadra all'Etihad Stadium: i tifosi dell'Inter possono acquistare i biglietti attraverso il portale ufficiale trasferte Inter. I biglietti per il settore ospiti sono nominativi, non cedibili, e verranno consegnati direttamente a Manchester il giorno della partita. È possibile acquistare un massimo di 1 biglietto per persona. Per acquistare i biglietti della partita in altri settori dell’Ethiad Stadium l’unico portale che permette l’acquisto è il sito ufficiale del club inglese.

Il prezzo per i biglietti del settore ospiti è stato confermato a 50 euro, come riportato dal sito ufficiale dell'Inter. Questo prezzo è inferiore rispetto al tetto massimo di 60 euro stabilito dalla UEFA per le trasferte in Champions League. Tale prezzo riguarda solo i biglietti riservati ai tifosi ospiti.

