Rimasto a Milano con l'obiettivo di smaltire l'infortunio in tempo prima del derby di domenica sera, Federico Dimarco questa sera sta vestendo i panni del tifoso davanti alla tv per l'esordio dell'Inter in Champions League contro il Manchester City. Come si può apprezzare da una foto pubblicata nelle Instagram Stories del suo profilo: "Forza ragazzi", ha scritto il laterale di Simone Inzaghi, corredando il messaggio da un cuore nero e uno azzurro.

