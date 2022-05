Romelu Lukaku prende le distanze da Federico Pastorello , che nelle scorse ore aveva parlato così, ai colleghi de La Repubblica , di un eventuale addio al Chelsea del suo assistito: "L'Inter? Tanto rumore per nulla. Ha nel cuore il club e i tifosi, non l’ha mai nascosto, come l’amore per l’Anderlecht dove vorrebbe chiudere la carriera. Ma non possiamo ipotizzare trattative: il Chelsea ha definito la cessione del club, non conosciamo gli interlocutori, figuriamoci se possiamo aprire discorsi con Inter o Milan. Bisogna aspettare".

Dichiarazioni che non sono per nulla piaciute a Big Rom, come si evince dal messaggio postato su Instagram da quest'ultimo, che pure non cita mai il famoso agente: "Non permetterò mai a nessuno di parlare per me. Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull'aiutare la squadra e nel chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Quindi, se qualcuno là fuori sta provando a dire qualcosa riguardo me e il club, non lo faccia a mio nome".

