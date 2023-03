La rissa sfiorata durante il famoso derby di Coppa Italia del gennaio 2021 è un ricordo lontanissimo per Romelu Lukaku, che a due anni abbondanti di distanza da quell'episodio ha solo parole dolci per Zlatan Ibrahimovic, ieri avversario in Svezia-Belgio 0-3, gara decisa da una tripletta segnata proprio dall'attaccante dell'Inter: "È un guerriero, un giocatore che è stato al top per tanti anni e che va rispettato - ha detto Big Rom alla svedese TV6 - Tanto di cappello per ciò che fa a quell'età... Non c'è assolutamente rancore nei suoi confronti, solo rispetto".