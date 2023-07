L'Al Hilal non si è arreso: vuole Romelu Lukaku a tutti i costi. Secondo Sacha Tavolieri, giornalista belga, il club della Saudi Pro League ha rilanciato con un'offerta da 50 milioni di dollari per tre stagioni, una cifra da capogiro sulla quale Big Rom starebbe riflettendo. Sempre dall'Arabia Saudita, tre club di proprietà di PIF, l'Al Ittihad, l'Al Alhi e l'Al Nassr, sarebbero pronti ad accogliere l'ex attaccante dell'Inter, che è consapevole di non poter approdare alla Juve senza che quest'ultima riesca a piazzare Dusan Vlahovic.

