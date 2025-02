"Ho giocato poco allo Juve Stadium, ma so che è uno stadio difficile per le squadre che arrivano lì. Ancora di più in questo caso perché contro l’Inter i bianconeri trovano sempre motivazioni in più". Lo dice Lucio, ex leggenda nerazzurra con un brevissimo passaggio anche in bianconero.

"La squadra di Thiago Motta sta pagando l’assenza di un colosso come Bremer e non lo dico solo perché è brasiliano... Ci sono pochi difensori che sanno proteggere tutta la squadra come lui - dice alla Gazzetta -. Nel complesso, l’Inter ha dimostrato di essere più forte e di avere armi diverse per colpire, poi in fase difensiva ha sicuramente maggiori certezze: i centrali di Inzaghi non sanno solo stare sull’uomo, ma sono la chiave per creare gioco. Però, affrontare in trasferta una sfida come questa pesa sempre un po’. Senza scordare gli attaccanti, che sono il pericolo numero 1 a Torino: anche vedendoli da fuori, posso dire che marcare Lautaro Martinez e Marcus Thuram non è mai facile per nessuno".