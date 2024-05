Lega Serie A presenta il docufilm "Intergalactic", una nuova produzione originale firmata Lega, realizzata per raccontare lo straordinario percorso dell'Inter in campionato verso la conquista della seconda stella. Il documentario, prodotto grazie alla collaborazione di Infront, sarà trasmesso a partire dalle ore 14.00 di oggi, venerdì 24 maggio, sul canale Youtube di Lega Serie A.

"Intergalactic" ripercorre le tappe che hanno portato la squadra guidata da mister Simone Inzaghi a vincere il ventesimo scudetto della sua storia. Un trionfo indimenticabile per tutti i tifosi nerazzurri, raccontato attraverso l`utilizzo di immagini inedite, dietro le quinte ed interviste esclusive ad alcuni protagonisti del Club, tra cui Javier Zanetti, Matteo Darmian e Marcus Thuram. "Io credo che ogni vittoria nasca da momenti di difficoltà. Quando perdi un campionato, una Champions, lì si costruisce una mentalità forte, una resilienza che ti permette di capire dove migliorare per arrivare all'obiettivo", le parole in anteprima di Pupi.

"Siamo orgogliosi di presentare 'Intergalactic', un docufilm che racchiude e valorizza la straordinaria stagione dell'Inter verso la conquista della seconda stella. Utilizzando materiali e interviste selezionate con cura, questo progetto offre un racconto appassionante e autentico che celebra la forza e la determinazione della squadra nerazzurra, che ha alzato al cielo il ventesimo Scudetto della propria storia", ha dichiarato Lorenzo Dallari, Direttore Editoriale e Social Lega Serie A.

"Intergalactic" è la terza produzione originale firmata interamente da Lega Serie A, dopo quella realizzata nel 2022 intitolata "Fino all'ultimo secondo", dedicata al Campionato 2021/2022 e alle grandi emozioni vissute in quella stagione, e 'Un giorno di Sole', il docufilm - vincitore della'`Guirlande d'Honneur` al Ficts Fest 2023 - con protagonista Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna arbitro del calcio italiano ad aver debuttato in Serie A TIM.