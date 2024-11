Ottime notizie per il calcio italiano: l’en plein di successi raccolti dalle squadre di Serie A nelle partite di ieri di Champions League valgono un bel balzo in avanti per il nostro Paese nel ranking stagionale UEFA. Grazie alle vittorie di Inter, Milan e Atalanta, l'Italia vanta ora un ranking annuale di 9.500 punti, dietro soltanto all'Inghilterra ora a 9.857 e col Portogallo terzo e ben staccato a 9.200. Classifica importante, questa, perché è su questo ranking che sarà assegnato l'eventuale quinto posto per la Champions del prossimo anno.