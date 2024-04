Dopo le congratulazioni quasi immediate della Juventus, arrivate appunto ieri sera poco dopo il triplice fischio del derby di Milano che ha decretato il vincitore della Serie A 2023/24, l'Inter ha incassato vari complimenti ed encomi da parte di vari club di Serie A. Dal Monza che ha porto ai nerazzurri i "complimenti per la vittoria del suo 20° scudetto", alla Lazio che, sempre tramite Twitter, ha celebrato la squadra del suo e allenatore, laureatasi "campione d'Italia: complimenti per il titolo e la seconda stella"; passando per Lecce, Salernitana, Torino, prossimo avversario dei nerazzurri, Napoli, Atalanta, Cagliari, Empoli...

Quest'ultimo, ex club di Federico Dimarco, Kristjan Asllani e Davide Frattesi, non ha dimenticato i suoi ex calciatori, ai quali rivolge un pensiero: "Complimenti Kristjan, complimenti Federico, complimenti Davide, complimenti Inter per lo Scudetto numero 20" si legge nel Tweet pubblicato dal club toscano. Nessun accenno di cordiali congratulazioni da parte degli sconfitti del Milan che dopo la delusione del sesto ko consecutivo per mano dei cugini non sono riusciti ad andare oltre il risultato nel nome del fairplay.

Complimenti Kristjan, complimenti Federico, complimenti Davide, complimenti @inter per lo Scudetto numero 20 pic.twitter.com/SxG9dYMEQ7 — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 23, 2024

