Ancora a secco in questa prima parte di stagione, Lautaro Martinez va a caccia del gol che può rompere il digiuno e sbloccare la mente. E l'Udinese, prossimo avversario in campionato, è un avversario che evoca dolci ricordi al capitano dell'Inter: il Toro ha realizzato quattro gol nelle ultime sette gare giocate contro i friulani in Serie A. L'augurio è che la tradizione possa continuare.

