Dopo la querelle ormai in archivio tra Marcus Thuram e Sandro Sabatini, anche Lautaro Martinez non perde l'occasione per rispondere a un altro commento espresso in diretta a 'Pressing', nello specifico quello del giornalista Riccardo Trevisani secondo il quale al Mondiale il Toro è stato solo un portaborracce. Parole che l'attaccante non ha apprezzato e a cui ha risposto con una storia Instagram che lo ritrae mentre bacia la Coppa del Mondo conquistata in Qatar con l'Argentina. Immagine a cui allega le parole "Trevisani ti sei dimenticato, anche la coppa del Mondo ho portato". Con tre emoticon diverse: lo smile, il trofeo e l'invito a stare zitti.