Dopo l'assist di Dybala, l'Inter riceve un'altra palla d'oro dal connazionale Lautaro. L'attaccante nerazzurro, dopo la sontuosa prova contro l'Italia a Wembley, ha parlato in zona mista ai cronisti, ribadendo ancora una volta il suo attaccamento al club e la sua ferrea volontà di non dire addio a Milano. "Sì, mi piacerebbe moltissimo restare. Per ora non mi è stato detto nulla, vorrei rimanere all'Inter", le parole del Toro.

Acquista QUI i prodotti originali Inter