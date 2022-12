Sono almeno due i dubbi di formazione di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, alla vigilia dell'ottavo di finale del Mondiale contro l'Australia: la presenza o meno di Angel Di Maria, non al meglio per un problema muscolare, e quella di Julian Alvarez, in gol dopo essere stato preferito a Lautaro Martinez nella sfida vinta contro la Polonia. "Non so se ci saranno cambiamenti, dobbiamo ancora allenarci oggi - ha precisato l'allenatore dell'Albiceleste in conferenza stampa -. Cercheremo di affrontare la partita con quelli che crediamo siano i migliori giocatori. Anche dopo l'allenamento di oggi la squadra non sarà definitiva.