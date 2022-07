L'OBIETTIVO - "Dare il massimo e cercare sempre di migliorare ogni giorno".

VALORI PER CUI VIVERE - "L'umilità, il lavoro ed essere sempre responsabile in quello che faccio".

QUALCOSA CHE NON SOPPORTI - "Il ritardo delle persone, quello mi dà tanto fastidio".

MUSICA PREFERITA - "Reggaetton e la cumbia argentina".

PASTA O PIZZA - "Pasta".

LAMBORGHINI PREFERITA - "La STO".

.@inter forward Lautaro Martínez had a lighthearted speed questioning with us about his aspirations, role models and most importantly, his favorite Lamborghini.​#Lamborghini ​



