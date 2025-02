Durante la puntata odierna di 'Viva el Futbol', è stata mandata in onda l'intervista rilasciata da Lautaro Martinez ad Abu Dhabi Sports Channel, a margine della vittoria preziosissima dell'Inter a spese del Genoa, firmata proprio dal Toro: "Cosa non mi è piaciuto? La qualità, non ne abbiamo messa tanta - ha ammesso il capitano dei nerazzurri rispondendo alla domanda diretta di Nicola Ventola -. La squadra era un po' stanca, ma l'importante era fare i tre punti. A Torino (contro la Juve, ndr) abbiamo messo tantissima qualità nel primo tempo, ma abbiamo sbagliato tantissimi gol; è arrivata una sconfitta molto dolorosa. Però oggi (sabato, ndr) dovevamo dare un'altra immagine".

