"Tre punti di sofferenza, di cattiveria. Volevamo fare una partita così contro uan squadra tosta, aggressiva. Siamo contenti perché siamo ancora lì". Così Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN subito dopo il 2-1 di Udine, deciso anche da un suo gol in tap-in dopo il rigore sul palo. "Dura giocare con la pressione del Milan che aveva vinto? No, dobbiamo solo pensare alla prossima e vincere. Questo dobbiamo fare. Dopo il ko di Bologna ci siamo detti che dovevamo essere più gruppo, siamo tutti dentro e puntiamo lo stesso obiettivo. Mancano ancora tre partite. Non so chi sia favorito: loro sono in testa, noi dobbiamo rimontare. Pensiamo a noi, perché siamo stati noi a perdere punti importanti".