Attualmente fermo a 99, Lautaro Martínez dista una sola rete dalla sua 100ª in Serie A. Nel caso in cui contro il Lecce, nel match di domani al Via del Mare, dovesse andare in gol, il capitano potrebbe diventare il nono giocatore in tripla cifra realizzativa con la maglia dell’Inter in Serie A. All’ottavo posto c'è Christian Vieri, con 103 gol. Ma non solo: in caso di marcatura a Lecce, il Toro di Bahia Blanca supererebbe il suo personale record realizzativo in una stagione: 21 gol come in ciascuno dei precedenti due campionati.