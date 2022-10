Al Camp Nou hai fatto il tuo primo gol in Champions, potrebbe aiutarti anche l'atmosfera di domani per sbloccarti?

"Sarà una gara bellissima da giocare, sarà un bellissimo ambiente e noi dobbiamo renderlo ancora più bello. Servirà tanta personalità e tanta voglia di portare il risultato a Milano. Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato".

Quanto sei attaccato all'Inter?

"Tantissimo, tantissimo. Lo dicono i fatti, non io. Cerco sempre di dare il meglio per questa maglia, per questa gente e per questo club perché è importantissimo per me e per la mia famiglia per tutto quello che ci hanno dato. Cerco sempre di rispondere in campo. Quello che è successo col Sassuolo, di avere la fascia al braccio, per me è stato un orgoglio. Spero di continuare così e di dare il meglio".