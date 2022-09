In questo momento ti stai prendendo responsabilità. In che momento ti senti della tua carriera? "Cerco sempre di dare una mano al compagno, al club che mi ha dato fiducia e alla gente che mi vuole bene. Lavoro a testa bassa e cerco di imparare. Sono maturato in questi anni in Europa e cerco di dimostrarlo sempre in campo".

Quanto peso vi toglie questa vittoria? "Avevamo bisogno di una vittoria così dopo due ko, volevamo vincere per stare tranquilli perché abbiamo un calendario stretto. Stiamo facendo del nostro meglio e cerchiamo di fare bene per l’Inter che deve vincere sempre".

Quanto è difficile ogni volta adattarti alle caratteristiche dei tuoi compagni d’attacco?

"Non è facile perché siamo quattro attaccanti diversi con qualità diverse e movimenti diversi. Devi lavorare in settimana, conoscere i compagni e poi devo adattarmi con ognuno".

Cosa non ha funzionato in questo avvio? Cosa è successo in questa settimana?

"Questa settimana abbiamo affrontato due squadre come Milan e Bayern che ci hanno messo in difficoltà: se queste partite le vinci va tutto bene, ma se perdi non devi buttare tutto. Le cose buone le abbiamo fatte, ma dobbiamo crescere su quelle fatte male".

Cosa puoi dirci su Inzaghi?

"Siamo con lui perché è un allenatore che è sempre dietro di noi, ci dà fiducia e spinge anche quando le cose non vanno. Quando un mister è così in allenamento ci dà fiducia, abbiamo voglia di continuare a crescere e di imparare dagli errori".