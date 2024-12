L'Inter vince anche a Cagliari, dove ritrova anche il gol del suo capitano Lautaro Martinez, autore del secondo dei tre gol inflitti dai Campioni d'Italia ai sardi che torna alla rete dopo un'astinenza che si protraeva dal 3 novembre. A commentare per primo il risultato di questo pomeriggio all'Unipol Domus è proprio il Toro di Bahia Blanca che a DAZN al novantesimo minuto dice: "Sono contento soprattutto perché abbiamo affrontato una squadra in forma, e per noi questa battaglia prima di andare in Arabia per la Supercoppa era molto importante. Era importante tornare a Milano con tre punti, lo abbiamo fatto. Come dico sempre l'importante è che vinca l'Inter, se poi il gol arriva è ancora meglio".

Obiettivo per il 2025 vincere tutto?

"Sì. Giochiamo, scendiamo in campo, ci alleniamo e lavoriamo per questo. Per portare trofei all'Inter. L'importante che chiunque scende in campo faccia ciò che chiede il mister, per il bene della squadra. Come dice Nicolò siamo un gruppo straordinario, lottiamo per il compagno e questo ci rende uniti in spogliatoio. Ci rende felici e dobbiamo continuare così in questo 2025, come abbiamo fatto nel 2024".

