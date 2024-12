"Felice di aver sommato minuti con questa maglia e per la qualificazione in coppa Italia. Continuiamo tutti insieme!!". Così Tomas Palacios ha espresso sui social la propria soddisfazione per la vittoria contro l'Udinese e il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia sui propri canali social. Per l'argentino è stato l'esordio nella competizione.

