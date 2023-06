Cinque trofei, 330 partite, 31 gol, 43 assist e 25.131 minuti giocati dopo, Marcelo Brozovic toglie la maglia dell'Inter, pronto ad imboccare la via del medio oriente. Otto anni dopo il suo arrivo a Milano, l'Epic di Zagabria lascia casa sua dopo una crescita individuale e collettiva che lo ha portato a giocare una finale di Coppa del Mondo, una finale di Europa League, una finale di Champions, una finale di Nations League e una stagione di Champions tra le più memorabili. Ma non solo, perché con il Biscione il croato ha sollevato due Supercoppe italiana, due Coppe Italia e uno Scudetto, ricordi e trofei che resteranno indelebili nella mente e nel cuore di un giocatore che con la maglia nerazzurra ha dato tutto con l'assoluta certezza che lo stesso affetto rimarrà a pari inverse. Concetto questo sottolineato dalla Curva Nord che su Instagram saluta il 'Coccodrillo': "Non finiremo mai di ringraziarti per il calcio che ci hai fatto vedere. Hai sempre sudato la maglia dal primo all’ultimo giorno. Grazie Marcelo, buona fortuna".

