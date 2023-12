La Lega Serie A allarga il fronte del no alla Superlega. Dopo la presa di posizione della FIGC, arriva anche quella di Via Rosellini. "In merito alla cosiddetta vicenda Superlega, in attesa di approfondire la portata e gli effetti giuridici della decisione pubblicata oggi dalla Corte di Giustizia UE, la Lega Serie A ribadisce la centralità del Campionato nazionale e dei suoi tifosi e auspica che i successivi sviluppi vedano un pieno coinvolgimento delle Leghe e dei Club", si legge nel comunicato.

