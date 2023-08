La testata tedesca BILD lancia l'allarme: "Pavard è svogliato". Il quotidiano spiega come il difensore stia continuando a spingere per il trasferimento a Milano, apparendo ogni giorno meno inserito nella formazione bavarese. Il calciatore, spiega il quotidiano nella propria edizione online, non sta nascondendo in nessun modo la propria volontà di lasciare i campioni di Germania, non partecipando nemmeno esultanze della squadra. A questo punto appare sempre più scontato il trasferimento a Milano, soprattutto alla luce delle ultime notizie che parlano di un'intesa davvero molto vicina tra i club.